MELBOURNE, Australie — La Britannique Johanna Konta est passée en deuxième ronde aux Internationaux d’Australie, mardi, l’emportant 6-3 et 6-1 contre Madison Brengle, des États-Unis.

Konta a prévalu à sa quatrième balle de match. En 2016 et 2017, Konta, qui a grandi en Australie, y a perdu devant les éventuelles championnes Angelique Kerber et Serena Williams, en demi-finales et en quarts de finale.

La Tchèque Karolina Pliskova, sixième tête d’affiche, a gagné 6-3 et 6-4 face à Veronica Cepede Royg, du Paraguay. Sa compatriote Lucie Safarova a aussi avancé au tableau, 7-5 et 6-3 contre Ajla Tomljanovic, de l’Australie.

Caroline Garcia, huitième tête de série, a eu le dernier mot 7-5 et 6-3 aux dépens de Carina Witthoeft, de l’Allemagne. La Française a obtenu cinq bris.

La quête du champion en titre Roger Federer débute mardi pour un 20e trophée en simple en Grand chelem. Le Suisse va lancer le programme de soirée au Rod Laver Arena, avec comme rival Aljaz Bedene, de la Slovénie.

Ce sera aussi l’entrée en scène de la favorite Simona Halep, la Roumaine étant opposée à l’Australienne Destanee Aiava.

Maria Sharapova sera aussi en action, suivie du Serbe Novak Djokovic. La Russe joue à Melbourne Park pour la première fois depuis qu’elle a échoué, à cet endroit, un test révélant la présence de meldonium, une substance interdite.