GROVE, Royaume-Uni — Le pilote Lance Stroll connaît maintenant l’identité de son coéquipier chez Williams, et contre toute attente ce ne sera pas le Polonais Robert Kubica.

L’équipe de Grove, en Angleterre, a annoncé mardi matin avoir sélectionné Sergey Sirotkin pour remplacer le Brésilien Felipe Massa, parti à la retraite à l’issue de la dernière campagne de Formule 1.

«Nous avons pris notre temps pour évaluer toutes les options disponibles, et je suis confiante que Lance et Sergey pourront fournir les meilleurs résultats à l’équipe, a déclaré la propriétaire et directrice de l’équipe, Claire Williams. La philosophie de Williams a toujours été de promouvoir et de développer les jeunes talents, et Sergey s’inscrit parfaitement dans cette philosophie. Lance a connu une première saison historique, et avec une saison derrière la ceinture, il sera prêt à prendre le départ en 2018.»

Selon Williams, le Russe âgé de 22 ans aurait particulièrement impressionné la direction lors des essais privés qui se sont déroulés à Abou Dhabi. Sirotkin n’a jamais piloté dans une course de F1, et il fera donc son entrée en scène dans cette série au Grand Prix d’Australie.

«C’est un euphémisme de dire que je suis fier et heureux de faire partie d’une équipe aussi prestigieuse que Williams, a évoqué Sirotkin. Tous ces efforts m’ont permis d’atteindre mon rêve, et soyez assurés que l’équipe pourra compter sur moi pour obtenir des résultats.»

Sirotkin a agi à titre de pilote d’essai chez Renault au cours des deux dernières saisons, après avoir également couru en GP2 en 2015 et 2016. L’an dernier, il a notamment pris part à quatre séances d’essais libres pour l’écurie française de F1, en plus de tourner lors des essais privés au Bahreïn.

Pour sa part, Stroll s’est dit confiant de pouvoir développer une chimie avec Sirotkin.

«Je connais Sergey et je suis sûr que nous allons très rapidement former une relation de travail étroite», a mentionné le Québécois âgé de 19 ans.

Kubica comme filet de sûreté

Williams a aussi profité de l’occasion pour annoncer que Kubica avait été embauché à titre de pilote d’essai et de développement pour 2018.

Le nom de Kubica, qui est âgé de 33 ans, avait circulé abondamment parmi les candidats pour un volant chez Williams pendant la saison morte.

L’expérimenté pilote a pris part à de nombreux tests chez Williams en deuxième portion de saison l’an dernier, et il jouera un rôle particulièrement actif au sein de l’équipe cette année, notamment en participant aux essais hivernaux de Barcelone, aux essais privés en saison et à plusieurs séances d’essais libres pendant les week-ends de course.

D’ailleurs, Williams n’a pas caché que «son expérience et ses connaissances seront précieuses pour notre groupe technique dans le développement de la performance de la voiture FW41».

Kubica, qui avait subi, entre autres, deux fractures au bras droit et, surtout, des lésions multiples à la main ayant laissé des séquelles lors d’un terrible accident de rallye en février 2011, n’a d’ailleurs pas caché que son objectif ultime demeure le même.

«Je me sens dans la meilleure forme physique de ma carrière, mais il a fallu beaucoup de travail pour arriver là où je suis maintenant, donc je tiens à remercier Williams pour les opportunités qu’ils m’ont donné jusqu’à présent, a dit Kubica, qui a participé à son dernier Grand Prix en 2010. Mon objectif ultime reste de courir de nouveau en F1 et c’est un autre pas important dans cette direction: j’ai hâte de commencer.»

La saison de F1 se mettra en branle le 25 mars avec la présentation du Grand Prix d’Australie.