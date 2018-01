BROSSARD, Qc — Jacob De La Rose était au centre d’Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin, mardi matin, lors de l’entraînement du Canadien de Montréal.

Au lendemain d’un revers de 5-4 en prolongation face aux Islanders de New York, l’entraîneur Claude Julien avait légèrement remanié ses trios.

Nicolas Deslauriers avait terminé la rencontre à la gauche de Drouin et Galchenyuk.

L’autre changement touchait la quatrième unité, alors que Deslauriers était retourné à la gauche de Byron Froese et Daniel Carr.

En 25 matchs cette saison, De La Rose a inscrit un but et trois aides. Galchenyuk a récolté deux buts et deux aides à ses trois derniers matchs, tandis que Drouin a mis fin mardi à une disette de 13 rencontres sans toucher la cible en marquant un premier but depuis le 29 novembre.

Paul Byron était toujours au centre de Max Pacioretty et Charles Hudon, tandis que le trio d’Artturi Lehkonen, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher était aussi intact.

L’attaquant Ales Hemsky, qui n’a pas joué depuis le 20 octobre en raison d’une commotion cérébrale, a participé à l’entraînement avec un chandail gris pour éviter les contacts.

Le Canadien rendra visite aux Bruins de Boston, mercredi.

Acquis lundi des Ducks d’Anaheim via le ballottage, l’attaquant Logan Shaw devait rejoindre sa nouvelle équipe à Boston.