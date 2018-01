OTTAWA — Le demi offensif Ed Ilnicki, joueur universitaire canadien par excellence en 2017, a signé un contrat de deux ans avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

L’Albertain de cinq pieds 10, 220 livres, a amassé 1468 verges et marqué 11 touchés avec les Golden bears de l’Université de l’Alberta. Le vainqueur du trophée Hec-Crighton a établi une nouvelle marque de la section Canada Ouest en plus de mener tout le football universitaire canadien pour les touchés par la course et le nombre de courses, avec 196.

Le Rouge et Noir avait sélectionné Ilnicki au septième tour du dernier repêchage de la Ligue canadienne de football.