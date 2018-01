CALGARY — Les membres du Comité international olympique visitent Calgary cette semaine afin de rencontrer les instigateurs du projet de candidature pour les jeux d’hiver de 2026.

Le conseil municipal de Calgary doit déterminer s’il déposera ou non sa candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques. Le conseil doit de nouveau discuter de l’enjeu lors de sa prochaine rencontre le 29 janvier.

Le CIO est à Calgary à ses propres frais, selon un communiqué émis par la ville mardi, afin d’offrir ses connaissances et ses suggestions pour le dépôt d’une éventuelle candidature.

Les membres du CIO visiteront les installations sportives des Jeux olympiques de Calgary en 1988 qui sont encore en fonction, a précisé le communiqué.

Puisque les villes candidates sont de moins en moins nombreuses pour l’organisation des JO, le CIO a décidé de réformer ses processus de sélection et d’organisation des jeux afin de les rendre moins coûteux et d’assurer des retombées plus durables.

Calgary est présentement dans la phase des pourparlers. Le CIO invitera les villes à déposer leur candidature pour l’obtention des Jeux d’hiver de 2026 en octobre, et la date limite pour la soumettre a été établie à janvier 2019.