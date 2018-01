MONTRÉAL — L’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal Mike Sherman a ajouté six membres à son personnel d’instructeurs, dont André Bolduc.

Bolduc, qui s’est joint au personnel d’entraîneurs des Alouettes en 2014, s’occupera des demis offensifs, poste qu’il occupait en 2017. À sa 17e saison en tant qu’entraîneur, le Québécois de 46 ans a aussi occupé les postes d’entraîneur-adjoint à l’attaque, entraîneur des receveurs de passes et entraîneur-adjoint des unités spéciales. Il a été entraîneur-chef du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke pendant cinq saisons (2007 à 2011). Il a aussi dirigé les Nomades du Collège Montmorency (RSEQ), les menant au match du Bol d’Or pour la première fois de leur histoire en 2005.

Les autres entraîneurs retenus par Sherman sont Paul Dunn (ligne à l’attaque et coordonnateur de l’attaque au sol), Bert Hill (ligne défensive), Jason Tucker (receveurs) Todd Howard (secondeurs) et Billy Parker (demis défensifs) en vue de la saison 2018.

Le poste d’entraîneur des quarts, qu’Anthony Calvillo occupait l’an dernier, n’a toujours pas été comblé. L’ex-quart vedette des Alouettes a exprimé le soin de prendre un peu de recul après trois années frustrantes comme entraîneur et coordonnateur à l’attaque.

Comme Bolduc, Parker revient au sein du personnel des entraîneurs des Alouettes après y avoir travaillé étroitement avec les demis défensifs la saison dernière. L’entraîneur de 36 ans a joué avec les Alouettes de Montréal de 2009 à 2016.

Dunn a travaillé dans la NFL avec les Falcons d’Atlanta, où il a été entraîneur de la ligne offensive de 2008 à 2013. En 2014, l’entraîneur originaire de Philadelphie en Pennsylvanie a occupé les mêmes fonctions avec les Texans de Houston. L’entraîneur de 57 ans a débuté sa carrière comme entraîneur avec les Panthers de l’Université de Pittsburgh dans la NCAA.

Hill compte plus de 30 ans d’expérience dans la NCAA et dans la NFL. La saison dernière, il était entraîneur de la ligne défensive avec l’Université Texas A&M. Il a aussi travaillé 14 ans dans la NFL pour les Dolphins de Miami et les Lions de Detroit, occupant diverses fonctions.

Tucker, un ancien receveur étoile de la LCF, a été entraîneur des receveurs avec les Eskimos d’Edmonton en 2009 et en 2010, avant de rejoindre les Roughriders de Saskatchewan de 2012 à 2014. Il a ensuite œuvré dans la NFL avec les Titans du Tennessee en tant qu’entraîneur adjoint des receveurs de passes, en 2015 et 2016.

Howard compte 22 années d’expérience, dont plusieurs dans la NCAA et la NFL. Il a passé les trois dernières saisons avec les Blue Bombers de Winnipeg, où il était responsable des joueurs de la ligne défensive. Avant de se joindre à la formation du Manitoba, l’entraîneur de 52 ans a passé deux saisons en tant qu’entraîneur de la ligne défensive des Roughriders de la Saskatchewan.

L’équipe a précisé que des entraîneurs au contrôle de la qualité seront ajoutés au groupe à une date ultérieure.