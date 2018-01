LAS VEGAS — Le défenseur Jon Merrill a accepté une prolongation de contrat de deux ans qui lui rapportera annuellement 1,375 million $US des Golden Knights de Vegas, a révélé le directeur général George McPhee par voie de communiqué mardi.

Merrill a marqué un but et amassé une mention d’aide, en plus d’avoir écopé huit minutes de pénalité, en 14 rencontres avec les Golden Knights cette saison. Son seul but en 2017-18 s’est révélé celui de la victoire contre les Penguins de Pittsburgh, le 14 décembre.

Le hockeyeur âgé de 25 ans a marqué sept buts, récolté 31 mentions d’assistance et purgé 96 minutes de pénalité en 230 matchs répartis sur cinq saisons dans la LNH avec les Devils du New Jersey et les Golden Knights.

Merrill a été sélectionné par les Golden Knights lors du repêchage d’expansion de la LNH, le 21 juin 2017.