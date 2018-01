NEW YORK — Rick Nash a inscrit deux buts et les Rangers de New York ont eu raison des Flyers de Philadelphie 5-1, mardi.

Nash a fait 1-1 au premier vingt, puis il a porté le score à 5-1 en fin de deuxième tiers. Les buts ont été le résultat d’une échappée et d’un tir des poignets.

J.T. Miller, Michael Grabner et Paul Carey ont été les autres buteurs des Rangers, qui mettaient fin à une série de trois revers.

Henrik Lundqvist a fait 25 arrêts pour les New-Yorkais, qui ont marqué autant de buts qu’à leurs trois matches précédents.

Jordan Weal a réussi le filet des Flyers, qui avaient gagné leurs quatre dernières rencontres.

Brian Elliott a permis cinq buts en 21 tirs, puis Michal Neuvirth a bloqué huit rondelles.