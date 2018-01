NEW YORK — Damon Severson a marqué deux fois à 1:26 d’intervalle et les Devils du New Jersey ont battu les Islanders de New York 4-1, mardi.

Severson a brisé l’impasse à 12:58 en deuxième période, puis il a réédité à 14:24.

Kyle Palmieri et Taylor Hall ont complété pour le New Jersey, qui avait un rendement de 0-3-3 depuis un gain contre Detroit à Newark, le 27 décembre.

Hall mène les siens avec 16 buts. Son plus récent est survenu grâce à un tir des poignets de courte distance, à 18:20 en deuxième période. Jaroslav Halak est passé bien près de faire l’arrêt, mais le disque a eu juste assez d’espace entre son gant et sa jambe gauche.

Keith Kinkaid a mis l’épaule à la roue avec 25 arrêts.

Anders Lee a inscrit le but des Islanders, qui avaient remporté leurs trois derniers matches. Halak a bloqué 38 rondelles.