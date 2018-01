CALGARY — Un représentant du Comité international olympique a déclaré qu’il serait avantageux pour la candidature de Calgary qu’elle exploite les installations sportives de Whistler, en C.-B., ou d’ailleurs au pays afin d’obtention les Jeux olympiques d’hiver de 2026.

Le directeur exécutif des Jeux olympiques au CIO, Christophe Dubi, a mentionné que l’organisation favorise le recours aux installations existantes, et a ajouté qu’il était intéressant que cette option soit déjà analysée.

Il a notamment souligné la possibilité d’utiliser la rampe de saut à skis des Jeux olympiques de 2010 à Whistler afin de réduire les coûts.

Dubi a ajouté que la distance entre Whistler et Calgary n’est pas préoccupante, et rappelé que les épreuves équestres avaient été présentées à Hong Kong pendant les Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008.

Une délégation du CIO est à Calgary cette semaine afin de visiter les installations des Jeux olympiques de 1988 et rencontrer les instigateurs du nouveau projet de candidature olympique de la ville albertaine.

Puisque le nombre de villes intéressées à organiser des Jeux olympiques ne cesse de décroître, le CIO a remodelé son processus d’attribution et d’organisation des Jeux olympiques afin qu’il soit moins coûteux et plus durable.