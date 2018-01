MELBOURNE, Australie — La Taïwanaise Su-Wei Hsieh a causé une surprise de taille en écartant Garbine Muguruza 7-6 (1) et 6-4 au deuxième tour des Internationaux d’Australie, jeudi.

Hsieh a réussi quatre bris, un de plus que l’Espagnole, championne en titre de Wimbledon.

Troisième tête de série, Muguruza a peiné en commettant 43 fautes directes. Elle a aussi été victime de cinq doubles fautes.

Classé 88e, Hsieh aura comme prochaine rivale Agnieszka Radwanska de la Pologne, tombeuse de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko 2-6, 7-5 et 6-3.

Plus tôt dans la journée, Maria Sharapova s’est imposée 6-1 et 7-6 (4) contre la Lettone Anastasija Sevastova.

Le premier set n’a duré que 23 minutes. Globalement, Sharapova a eu le dessus 5-3 pour les bris et 4-1 pour les as. Dans le bris d’égalité, elle a tenu bon après avoir mené 6-2.

Sevastova l’avait battue à Flushing Meadows l’an dernier, au quatrième tour.

Sharapova joue en Australie pour la première fois depuis qu’elle a purgé une suspension de 15 mois pour un test révélant la présence de meldonium, substance interdite.

La Russe a été couronnée cinq fois lors de tournois majeurs, incluant à Melbourne en 2008. Sa prochaine adversaire sera Angelique Kerber.

Kerber, reine du tournoi en 2016, a célébré ses 30 ans en battant la Croate Donna Vekic 6-4 et 6-1.

L’Allemande est invaincue en 11 matches en 2018: quatre gains à la Coupe Hopman, cinq victoires à Sydney et un gain contre Anna-Lena Friedsam au premier tour, à Melbourne.

La Britannique Johanna Konta, neuvième tête de série, a été surprise 6-4 et 7-5 par l’Américaine Bernarda Pera, 123e à la WTA. Cette dernière en est à son tout premier tournoi du Grand chelem.

Également au programme de jour jeudi: le Serbe Novak Djokovic, l’Argentin Juan Martin del Potro et l’Allemand Alexander Zverev, notamment.

La Canadienne Eugenie Bouchard va affronter la favorite Simona Halep en soirée (3h00 du matin, heure de l’Est). La Roumaine s’est versée la cheville gauche au premier tour, contre Destanee Aiava.

Bouchard est classée 112e à la WTA. Elle s’est mesurée à Halep trois fois, toujours en 2014. Bouchard a prévalu une fois mais lors d’une grande occasion: à Wimbledon en deux sets, en demi-finale.

Également en soirée, le Suisse Roger Federer, deuxième tête de série, sera confronté à l’Allemand Jan-Lennard Struff, 55e au monde.

L’Autrichien Dominic Thiem a trimé dur avant de se défaire du qualifié américain Denis Kudla: 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2 et 6-3.

Thiem, cinquième tête de série, a subi trois bris au premier set et un lors du deuxième face à Kudla, 190e à l’ATP. Il n’a pas affronté de balle de bris pendant le reste du match, par contre.

En double jeudi, la Canadienne Gabriela Dabrowki et la Chinoise Yifan Xu ont gagné 6-3 et 6-2 contre l’Italienne Francesca Schiavone et la Belge Kirsten Flipkens.

Le Canadien Vasek Pospisil et l’Américain Ryan Harrison ont été battus 6-2 et 7-6 (5) par l’Indien Rohan Bopanna et le Français Édouard Roger-Vasselin.