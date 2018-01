MELBOURNE, Australie — Eugenie Bouchard a été une proie facile pour Simona Halep au second tour des Internationaux de tennis d’Australie.

La Roumaine, première au classement mondial de la WTA, a vaincu la Québécoise en deux manches expéditives de 6-2, 6-2, jeudi. Le match n’a duré que 66 minutes.

Au premier tour, Eugenie Bouchard avait défait la Française Océane Dodin en deux manches.

Puisqu’elle a aussi été éliminée en double avec sa partenaire, l’Américaine Sloane Stephens, le parcours d’Eugenie Bouchard est terminé à Melbourne

Sa défaite de jeudi signifie aussi qu’il n’y a plus de Canadiens au tableau des joueurs en simple. Vasek Pospisil, Milos Raonic et Denis Shapovalov ont tous été éliminés plus tôt cette semaine