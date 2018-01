MELBOURNE, Australie — Stan Wawrinka a attendu le plus longtemps possible avant de décider si son genou était suffisamment fort pour survivre aux Internationaux d’Australie.

Le champion en 2014 a peut-être été trop ambitieux, lui qui a finalement été éliminé dès le deuxième tour, son élimination la plus rapide en une décennie au Melbourne Park. L’Américain Tennys Sandgren, 97e au classement mondial, l’a battu 6-2, 6-1, 6-4.

«J’ai été opéré il y a seulement cinq mois, a dit Wawrinka, qui a toujours une cicatrice le long de son genou gauche. Le simple fait d’être ici dépasse nos attentes.»

Alors que le mercure a atteint les 40 degrés Celsius, jeudi, Wawrinka, no 9, David Goffin, no 7, et Sam Querrey, no 13, ont été les trois seules têtes de série à baisser pavillon chez les hommes.

La championne à Wimbledon Garbine Muguruza a été l’une des cinq têtes de série chez les femmes à être éliminée.

Le sextuple champion Novak Djokovic a survécu à la chaleur, signant une 15e victoire en autant de confrontations avec le Français Gaël Monfils.

La température avait chuté à 29 degrés Celsius au Rod Laver Arena quand le champion en titre Roger Federer a achevé Jan-Lennard Struff 6-4, 6-4, 7-6 (4), tout juste après 23 h 30.

Pendant un certain temps, les compatriotes suisses Federer et Wawrinka ont joué en même temps, mais la qualité de leur jeu était bien différente.

Wawrinka semblait manquer d’énergie et n’a jamais vraiment menacé Sandgren, qui n’avait jamais vaincu un membre du top-10 mondial. Le dernier match du Suisse avant le début de la quinzaine à Melbourne remontait à juillet dernier, à Wimbledon.

«Je dois mettre les choses en perspective et retenir les éléments positifs», a dit Wawrinka.

Muguruza avait aussi eu des ennuis à retrouver la forme à l’approche des Internationaux d’Australie, elle qui a été ralentie par des crampes et un problème à une cuisse lors de deux tournois préparatoires.

Elle a perdu 7-6 (1), 6-4 contre Hsieh Su-Wei, 88e raquette mondiale.

Maria Sharapova, Angelique Kerber et Jelena Ostapenko sont les seules anciennes gagnantes en Grand Chelem toujours en lice chez les femmes. Sharapova et Kerber croiseront le fer au troisième tour.

Sharapova a vaincu la 14e tête de série Anastasija Sevastova 6-1, 7-6 (4), vengeant un revers au quatrième tour aux Internationaux des États-Unis l’automne dernier.

Kerber, championne en 2016, a signé une victoire de 6-4, 6-1 contre Donna Vekic. Les spectateurs au Margaret Court Arena lui ont chanté «Bonne fête» pour célébrer son 30e anniversaire de naissance.

«Je suis contente de jouer du tennis comme en 2016», a dit Kerber, qui a gagné ses 11 derniers matchs.

Toujours à la recherche d’un premier titre majeur, la no 1 mondiale Simona Halep s’est débarrassée d’Eugenie Bouchard 6-2, 6-2 et affrontera au prochain tour Lauren Davis.

La neuvième tête de série Johanna Konta a été surprise 6-4 et 7-5 par l’Américaine Bernarda Pera, 123e à la WTA. Cette dernière en est à son tout premier tournoi du Grand Chelem.

Madison Keys a été expéditive, écrasant Ekaterina Alexandrova 6-0, 6-1.

Karolina Pliskova, no 6, Caroline Garcia, no 8, Agnieszka Radwanska, no 26, Ashleigh Barty, no 28, et Lucie Safarova, no 29, ont aussi atteint le tour suivant.

La température a atteint son apogée pendant la victoire de 4-6, 6-3, 6-1, 6-3 de Djokovic contre Monfils. Les deux joueurs ont cherché l’ombre sur le court entre les points, mais ont reçu des avertissements de la part de l’arbitre en chef pour avoir ralenti le déroulement de la rencontre.

Djokovic, 14e tête de série, a eu besoin de quatre balles de match dans un jeu de huit minutes pour achever Monfils, qui a mentionné avoir eu de la difficulté à respirer.

«Il est évident que nous avions tous les deux des problèmes avec la chaleur. Les conditions étaient très difficiles», a mentionné Djokovic, qui s’est plaint que l’arbitre aurait dû être plus clément en raison des conditions.

Djokovic, qui a gagné cinq des six titres entre 2011 et 2016, a fait un pas de plus vers une confrontation possible avec la quatrième tête de série Alexander Zverev, qui a défait Peter Gojowczyk 6-1, 6-3, 4-6, 6-3.

Notons aussi les victoires de Juan Martin del Potro, Tomas Berdych, no 19, Albert Ramos, no 21, et Dominic Thiem, no 5. Thiem est venu de l’arrière pour vaincre l’Américain Denis Kudla, 190e au monde, 6-7 (6), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3.