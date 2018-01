PHILADELPHIE — La Montréalaise Amandine Pierre-Louis a été sélectionnée au sixième rang par le Sky Blue FC, jeudi, lors du repêchage de la NWSL, tandis que Rebecca Quinn est devenue la joueuse canadienne choisie le plus tôt dans l’histoire du circuit, elle qui a été repêchée au troisième rang par le Spirit de Washington.

Âgée de 22 ans, Pierre-Louis évolue au poste d’arrière et jouait avec l’Université West Virginia. Elle a porté les couleurs du Canada aux niveaux U17 et U20.

Le Sky Blue FC, qui joue au New Jersey, a transigé avec le Dash de Houston pour monter au sixième rang et choisir Pierre-Louis.

Le Spirit avait échangé l’attaquante canadienne Lindsay Agnew et le sixième choix au Dash pour monter au troisième rang et sélectionner Quinn. Âgée de 22 ans, Quinn peut jouer comme milieu de terrain ou comme arrière. Elle a représenté le Canada à 33 occasions au niveau senior et évoluait à l’Université Duke.

Nkem Ezurike et Janine Beckie détenaient l’ancienne marque pour une Canadienne, elles qui avaient été sélectionnées au huitième rang respectivement en 2014 et 2016.