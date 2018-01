PITTSBURGH — Felipe Rivero participera à la reconstruction des Pirates de Pittsburgh.

L’équipe a accordé un nouveau contrat de quatre saisons et 22 millions $ US au releveur gaucher. Le contrat est assorti d’options à la discrétion de l’équipe pour les saisons 2022 et 2023.

Les Pirates ont acquis Rivero des Nationals de Washington avant la date limite des transactions en 2016.

Âgé de 26 ans, Rivero a hérité du rôle de spécialiste des fins de match en mai. Il a compilé un dossier de 5-3 avec une moyenne de 1,67 et 21 sauvetages en 75 manches et un tiers.

Les Pirates ont amorcé un processus de reconstruction, échangeant au cours de la dernière semaine le lanceur Gerrit Cole aux Astros de Houston et le voltigeur Andrew McCutchen aux Giants de San Francisco.