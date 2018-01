LA QUINTA, Calif. — Jon Rahm a ramené une carte de 62, dix coups sous la normale dans des conditions climatiques idéales au La Quinta Country Club, jeudi, et il s’est emparé du sommet du classement au Challenge CareerBuilder.

Joueur le mieux classé au monde parmi tous les participants, au troisième rang, Rahm a réalisé un aigle au cinquième trou, une normale-5, et avait retranché six coups au par au fil des six premiers trous.

Il s’agit du meilleur score de la carrière de l’Espagnol de 23 ans, surpassant sa carte de 64 lors de sa toute première ronde chez les professionnels il y a deux ans.

Rahm détient une avance d’un coup sur Austin Cook, Jason Kokrak et Andrew Landry.

Nick Watney et Grayson Murray ont tous deux joué 65.

À son premier tournoi depuis la fin d’octobre, Phil Mickelson a inscrit un score de 70.