NEW JERSEY, N.J. — Taylor Hall a marqué en échappée dès la 34e seconde de la prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Capitals de Washington 4-3, jeudi soir.

Sami Vatanen a amassé une troisième mention d’assistance sur le but vainqueur, un tir de Hall par-dessus l’épaule de Braden Holtby.

Drew Stafford, Andy Greene et Miles Wood ont aussi enfilé l’aiguille pour les Devils, qui ont gagné un deuxième match de suite après avoir perdu six parties consécutives. Keith Kinkaid a effectué 16 arrêts et les Devils l’ont aidé en empêchant les Capitals de toucher la cible lors de cinq supériorités numériques.

Brett Connolly a inscrit deux buts et Dmitry Orlov a fourni l’autre réussite aux Capitals, qui se sont inclinés pour seulement une deuxième fois au cours de leurs huit derniers matchs. Ils ont cependant récolté au moins un point contre les Devils pour un 14e affrontement de suite (12-0-2).

Holtby a stoppé 28 rondelles, mais il a cédé trois fois en échappée.