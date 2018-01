NEW YORK — Patrice Bergeron a enregistré un tour du chapeau et les Bruins de Boston ont gagné 5-2 contre les Islanders de New York, jeudi soir, pour amasser au moins un point dans un 15e match consécutif.

Brad Marchand a récolté un but et deux mentions d’assistance pour les Bruins, qui montrent une fiche de 11-0-4 depuis le 14 décembre. Il s’agit de leur meilleure séquence depuis celle du 2 au 30 mars 2014, au cours de laquelle ils ont revendiqué un dossier de 15-0-1.

Ryan Spooner a ajouté un but et une aide pour les visiteurs tandis que le gardien Anton Khudobin a réalisé 22 arrêts.

Jordan Eberle et John Tavares ont enfilé l’aiguille pour les Islanders, qui ont perdu sept de leurs 10 dernières parties. Jaroslav Halak a repoussé 29 rondelles dans la défaite. Il a fait face à moins de 35 lancers pour une première fois au cours de ses 11 derniers matchs.

Bergeron a complété un tour du chapeau pour une troisième fois en carrière, mais il avait inscrit quatre buts contre les Hurricanes de la Caroline, il y a 12 jours.

Tavares a marqué son 25e but de la saison pour rapprocher les Islanders à deux buts des Bruins, alors qu’il restait moins de six minutes à écouler, mais Marchand a atteint la vingtaine en envoyant la rondelle dans un filet désert.