NEW YORK — Pavel Buchnevich a rompu l’égalité tard en troisième période et les Rangers de New York ont pris la mesure des Sabres de Buffalo 4-3 jeudi soir.

Rick Nash a réussi un deuxième doublé en autant de rencontres, et Henrik Lundqvist a bloqué 34 rondelles.

Les hommes d’Alain Vigneault ont mérité une deuxième victoire d’affilée après avoir subi trois défaites consécutives.

Buchnevich, qui a également récolté deux mentions d’aide, a logé la rondelle derrière le gardien Robin Lehner à 16:02, une minute après que les Sabres eurent créé l’égalité pour la troisième fois du match, grâce au défenseur Rasmus Ristolainen.

Le filet de Buchnevich était son 12e

Les Rangers (24-17-5) ont gagné 11 de leurs 14 dernières parties face aux Sabres (11-25-9), détenteurs du pire dossier dans l’Association Est.

J.T. Miller (10e) a obtenu l’autre but des Rangers.

Kyle Okposo et Justin Falk ont également marqué pour les Sabres.