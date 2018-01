DENVER — Nathan MacKinnon a fait scintiller la lumière rouge deux fois en 58 secondes au premier vingt et l’Avalanche du Colorado a remporté un huitième match de suite en battant les Sharks de San Jose 5-3, jeudi soir.

Mikko Rantanen a amassé un but et deux aides pour l’Avalanche, qui ont gagné huit parties consécutives pour une première fois depuis 2005-06. Il s’agit de la troisième plus longue séquence victorieuse de l’histoire de l’équipe.

Carl Soderberg et Matt Nieto ont fourni les autres réussites pour l’Avalanche, qui n’a jamais tiré de l’arrière pendant sa série de succès et qui a dominé ses adversaires 34-13 au chapitre des buts.

La randonnée dans le parc de l’Avalanche, qui menait 4-0 en début de deuxième période, s’est vite transformée quand Joe Thornton a réduit l’écart à 4-3 en début de troisième engagement. Nieto a cependant fermé les livres contre son ancienne équipe.

Timo Meier et Marc-Édouard Vlasic ont aussi enfilé l’aiguille pour les Sharks. Martin Jones a cédé cinq fois sur 22 lancers.

Jonathan Bernier a repoussé 45 rondelles pour gagner un septième match de suite, ce qui constitue sa meilleure séquence en carrière. Il remplace Semyon Varlamov, qui est blessé au bas du corps.

Le trio composé de MacKinnon, Rantanen et Gabriel Landeskog a totalisé trois buts et quatre mentions d’assistance.