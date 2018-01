LOS ANGELES — Patric Hornqvist a marqué deux buts et les Penguins de Pittsburgh ont eu le meilleur sur les Kings de Los Angeles au compte de 3-1, jeudi soir, pour remporter un cinquième match au cours de leurs six derniers.

Casey DeSmith a bloqué 28 lancers et il a enregistré une première victoire en carrière dans la LNH. Evgeni Malkin a obtenu un but et une mention d’aide et il a brisé l’égalité en début de troisième période. Les Penguins ont rebondi après s’être inclinés la veille contre les Ducks d’Anaheim.

Hornqvist a ouvert le pointage dès la première minute du match et il a fourni un but d’assurance en troisième période, après que Dustin Brown eut écopé une pénalité de cinq minutes pour avoir poussé Justin Schultz dans la bande.

Adrian Kempe a été le seul à déjouer DeSmith, lors d’une échappée. Jonathan Quick a réalisé 28 arrêts pour les Kings, qui ont perdu cinq parties de suite pour une première fois cette saison.

Les Kings ont gaspillé une occasion de grimper au deuxième échelon de la section Pacifique. Ils ont subi un cinquième revers consécutif à domicile.

DeSmith a été très efficace à son premier match depuis le 9 décembre. Sélectionné au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey, DeSmith agit comme second à Tristan Jarry, pendant que Matt Murray a quitté l’équipe pour une période indéterminée en raison du décès de son père.