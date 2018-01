WINNIPEG — Les Blue Bombers de Winnipeg ont offert un contrat de deux saisons au demi de coin Chris Randle.

Randle, qui aurait pu profiter de l’autonomie complète à compter du 13 février, entamera sa cinquième saison à Winnipeg en 2018.

Joueur défensif par excellence des Bombers l’an dernier, Randle a complété la saison 2017 avec 60 plaqués, quatre de plus au sein des unités spéciales, un sac, cinq interceptions et deux touchés défensifs.

Randle a disputé 89 matchs dans la Ligue canadienne, dont 58 avec les Blue Bombers, en six saisons. Il a réussi 233 plaqués et 56 autres au sein des unités spéciales, trois sacs, 15 interceptions, provoqué quatre échappés et marqué quatre touchés défensifs.