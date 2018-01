NASHVILLE — Les Titans du Tennessee ont interviewé le coordonneur à l’offensive Matt LaFleur des Rams de Los Angeles pour le poste vacant d’entraîneur-chef.

Il s’agit du troisième candidat rencontré et les Titans ont annoncé qu’ils avaient complété le processus.

LaFleur, âgé de 38 ans, vient de compléter sa première saison comme coordonnateur offensif mais c’est l’entraîneur Sean McVay des Rams qui décidait des jeux. Il a également agi comme instructeur des quarts avec les Falcons d’Atlanta en 2015 et 2016 lorsque Matt Ryan a été nommé le joueur par excellence de la NFL et joueur offensif de l’année en 2016. Il a également été l’instructeur des quarts à l’Université Notre Dame en 2014 en plus de quatre saisons avec les Redskins de Washington dans la NFL.

Les Titans ont rencontré un duo de coordonnateurs défensifs, jeudi, soit Mike Vrabel des Texans de Houston et Steve Wilks des Panthers de la Caroline pour remplacer Mike Mularkey, congédié lundi après avoir compilé un palmarès de 21-22 et permis à l’équipe de savourer une première victoire en éliminatoires en 14 ans.