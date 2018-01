TORONTO — Kyle Lowry a amassé 24 points et il a ajouté trois aides et les Raptors de Toronto ont tenu le coup pour battre les Spurs de San Antonio 86-83, vendredi soir.

DeMar DeRozan a récolté 21 points, six aides et sept rebonds pour les Raptors (31-13), qui n’ont perdu que trois fois cette saison au Air Canada Centre. Jonas Valanciunas a réussi un double double grâce à 15 points et 11 rebonds.

LaMarcus Aldridge a été le plus efficace pour les Spurs (30-17), inscrivant 17 points et 14 rebonds. Il a obtenu la majorité de ses points au troisième quart, alors que son équipe tentait d’orchestrer une remontée.

Les 19 800 spectateurs au match ont donné une belle ovation à DeRozan, qui a été sélectionné au match des étoiles de la NBA pour une quatrième fois en carrière.

Fred VanVleet, qui s’était blessé au genou lundi dans un revers de 117-111 aux mains des 76ers de Philadelphie, n’a pas pris part à la rencontre et il a raté une deuxième partie de suite.