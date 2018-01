WASHINGTON — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Capitals de Washington, vendredi, au Capital One Arena:

Le choix d’Artturi

Le Canadien est passé bien proche d’ouvrir la marque après moins de 30 secondes de jeu. Artturi Lehkonen a hérité de la rondelle derrière le filet alors que le gardien Philipp Grubauer s’était compromis. À la place de tenter lui-même de compléter la manoeuvre et de revenir devant pour tirer dans un filet ouvert, Lehkonen a plutôt poussé le disque vers l’enclave. Malheureusement pour lui, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher ont été neutralisés par des rivaux et Grubauer a pu freiner la séquence.

Grubauer sort la mitaine

La première période n’a pas été particulièrement spectaculaire, mais le gardien des Capitals Philipp Grubauer a réalisé un petit bijou d’arrêt avec 8:37 à faire. Un revirement des Capitals à leur ligne bleue a permis au Canadien d’y aller d’un échange rapide, alors que la rondelle est passée du bâton de Charles Hudon, à celui de Paul Byron, qui a remis vers Max Pacioretty, dont le tir a cogné l’extérieur du filet. Pacioretty a rapidement récupéré la rondelle et a rejoint Hudon dans l’enclave. Hudon a ensuite passé à Byron à l’embouchure du filet. Déjà étendu sur la glace à la suite de la première séquence, Grubauer a tout juste été en mesure de revenir à temps vers sa droite pour arrêter le tir de Byron avec le gant renversé.

La séquence se poursuit

Après une longue traversée du désert, le capitaine du Canadien Max Pacioretty connaît de bons moments. Il avait été blanchi lundi à Boston, ce qui mettait fin à une séquence de quatre matchs avec au moins un but. Pacioretty est toutefois revenu à la charge vendredi, ouvrant la marque en avantage numérique après 7:08 de jeu. Jonathan Drouin a bien protégé la rondelle le long de la rampe et a attiré deux joueurs avant de remettre à Pacioretty. Ce dernier a dégainé rapidement et a surpris le gardien Philipp Grubauer du côté de la mitaine.

Indiscipline coûteuse

L’attaquant du Canadien Jonathan Drouin a dit un mot de trop au juge de ligne Jonny Murray en deuxième période et il a été chassé pour conduite antisportive. Ce moment d’indiscipline a été coûteux, alors que les Capitals en ont profité pour créer l’égalité. Alex Ovechkin a remis à la pointe à John Carlson et le tir du défenseur a battu le gardien Antti Niemi, qui avait la vue voilée.

Byron fait la différence

Paul Byron et Jakub Jerabek étaient les seuls joueurs du Canadien à avoir amassé au moins un point lors des deux derniers matchs de l’équipe et ils ont été deux des trois responsables du but qui a donné les devants pour de bon au Tricolore, après 10:41 de jeu en troisième période. Jerabek a décoché un tir sur réception de la ligne bleue. La rondelle est passée à la gauche de Grubauer avant de donner contre la bande et de ressortir du côté droit. Max Pacioretty a brillamment légèrement modifié la trajectoire de la rondelle avec son patin pour qu’elle aboutisse sur la lame du bâton de Byron. Ce dernier a pu tirer dans un filet ouvert, alors que Grubauer n’avait pas eu le temps de se repositionner.