SUNRISE, Fla. — Aaron Ekblad a trouvé le fond du filet dès la 40e seconde de la période de prolongation et les Panthers de la Floride ont vaincu les Golden Knights de Vegas 4-3, vendredi soir, gâchant ainsi le retour en Floride de l’entraîneur-chef Gerard Gallant.

Ekblad s’est emparé d’un retour de lancer et il a décoché un tir qui a trompé la vigilance de Malcolm Subban. Les Panthers ont signé seulement une deuxième victoire au cours de leurs six parties au mois de janvier.

Aleksander Barkov a inscrit son cinquième but en désavantage numérique, un sommet dans la LNH, et il a ajouté deux aides. Evgenii Dadonov et Jamie McGinn ont aussi enfilé l’aiguille pour les Panthers alors que James Reimer a stoppé 33 rondelles.

William Karlsson a amassé un but et une mention d’assistance tandis que David Perron et James Neal ont marqué un but chacun pour les Golden Knights. Subban a conclu la rencontre avec 22 arrêts.

Dadonov a brisé l’égalité 2-2 en poussant un retour de lancer dans le filet, à 3:35 du troisième vingt. Le tir de Barkov a touché la mitaine de Subban avant d’atterrir devant Dadonov. Ce dernier a récolté trois buts lors de ses deux derniers matchs.

Neal a forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il ne restait que 2:09 à écouler à la rencontre. Il a décoché un lancer dans la lucarne que Reimer n’a pu bloquer.