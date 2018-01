KAILUA-KONA, Hawaï — Colin Montgomerie a remis une deuxième carte d’affilée de 65 (moins-7) et il détient une avance de deux coups au sommet du tableau des meneurs avant la ronde finale du Championnat Mitsubishi Electric, le premier tournoi de la saison du circuit des Champions.

L’Écossais âgé de 54 ans détient six victoires à son palmarès sur le circuit des 50 ans et plus. Il a réussi cinq oiselets sur le neuf de retour pour passer à moins-14 après 36 trous à Hualalai.

Gene Sauers et Jerry Kelly ont joué des rondes de 68 pour s’installer à moins-12.

Bernhard Langer, qui défend le premier de ses sept titres acquis en 2017, accuse six coups de retard après une ronde de 67.

Stephen Ames, de Calgary, a inscrit un score de 67 pour grimper à égalité au 31e rang à moins-3.

Seulement les champions de tournois de la saison dernière, les anciens champions du tournoi, les champions de titres majeurs et les membres du Temple de la renommée sont invités au premier événement de la saison.