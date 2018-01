MELBOURNE, Australie — La championne à Melbourne en 2016, Angelique Kerber, a montré la sortie à Maria Sharapova en la battant 6-1 et 6-3 aux Internationaux d’Australie, samedi.

Victorieuse en 64 minutes devant la Russe, l’Allemande, 21e tête de série, accède au quatrième tour de cette première tranche du grand chelem.

Invaincue en 12 matches en 2018, Kerber a dominé 5-1 pour les bris, en plus de remporter 86 pour cent des points disputés sur ses premières balles.

Après ce match au Rod Laver Arena, le Suisse Roger Federer a conclu le programme de la soirée en l’emportant 6-2, 7-5 et 6-4 devant Richard Gasquet, de la France.

Federer est la deuxième tête de série. Il aura comme prochain rival Marton Fucsovics de la Hongrie, classé 85e à l’ATP.

Le Serbe Novak Djokovic est lui aussi passé en quatrième ronde, s’imposant 6-2, 6-3 et 6-3 contre Albert Ramos-Vinolas, de l’Espagne.

Plus tôt samedi, la favorite Simona Halep a dû servir quatre fois pour le match avant de battre l’Américaine Lauren Davis 4-6, 6-4 et 15-13.

Halep a sauvé trois balles de match au 22e jeu de la troisième manche, puis Davis a sauvé cinq balles de bris lors du jeu suivant. Le duel a duré trois heures 45 minutes, incluant deux heures 22 minutes pour le dernier set.

«C’était définitivement un match très difficile, a mentionné Halep, qui s’est rendue deux fois en finale à Roland-Garros, mais qui n’a jamais triomphé dans un tournoi majeur. Je n’ai jamais joué un troisième set aussi long. J’étais très heureuse de pouvoir rester dans le match et l’emporter. Je suis vidée.»

Ce duel égalait le plus long de l’histoire des Internationaux d’Australie en fait de parties jouées pour un match de simple féminin. Chanda Rubin avait défait Arantxa Shanchez Vicario après 48 parties, en 1996. Sur la durée, l’affrontement entre Halep et Davis a été une heure plus court que celui entre Francesca Schiavone et Svetlana Kuznetsova, en 2011 (4:44).

«J’ai l’impression que mes muscles sont disparus, a affirmé Halep, qui s’est blessée à la cheville gauche lors du premier tour. Je ne sais pas comment va ma cheville parce que je ne la sens plus!»

Davis a eu recours à deux temps d’arrêt médicaux dans la dernière manche afin de traiter des ampoules aux deux pieds.

Davis avait perdu à ses trois dernières sorties en troisième ronde d’un tournoi majeur. Elle a tout fait pour passer au tour suivant, gardant en jeu les balles lors des longs échanges.

«Nous nous battions coûte que coûte. Tous les points étaient très longs, a fait valoir Davis. J’étais si fatiguée que j’ai atteint un point où je me disais de seulement frapper et bouger.»

Au tour suivant, Halep se mesurera à la Japonaise Naomi Osaka, tombeuse de l’Australienne Ashleigh Barty, 6-4 et 6-2.

Madison Keys (no 17), finaliste à Flushing Meadows en 2017, a prévalu 6-3, 6-4 aux dépens d’Ana Bogdan.

Keys a sauvé trois balles de bris alors qu’elle servait pour la victoire. Elle a finalement mis fin au débat lors de sa première balle de match, après que Bogdan eut envoyé la balle dans le filet.

Keys croisera maintenant le fer avec Caroline Garcia (no 8), qui a vaincu Aliaksandra Sasnovich 6-3, 5-7, 6-2.

La sixième tête de série Karolina Pliskova a eu le meilleur sur Lucie Safarova en deux manches de 7-6 (6), 7-5.

Chez les hommes, Dominic Thiem (no 5) a gagné son match de troisième tour contre Adrian Mannarino en trois manches de 6-4, 6-2, 7-5.

Thiem a atteint la ronde des 16 ou mieux lors de ses cinq derniers tournois du Grand Chelem. Il est également demeuré invaincu contre Mannarino, battant le Français pour une septième fois consécutive.