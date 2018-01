KITZBUEHEL, Autriche — Thomas Dressen a mis fin à la disette de 13 ans sans victoire allemande en descente à la Coupe du monde, samedi, causant la surprise en gagnant à Kitzbuehel.

Partant 19e et profitant d’une meilleure visibilité, le soleil dispersant brièvement les nuages, Dressen a dévalé les 3,3 km en 1:56,15, battant le Suisse Beat Feuz par deux dixièmes de seconde.

«Je n’arrivais pas à y croire, a dit Dressen, 24 ans. Je pensais qu’ils faisaient une blague. J’ai dû regarder le tableau deux fois. C’est vraiment un rêve qui se réalise d’être le vainqueur sur cette piste. C’est incroyable.»

L’Autrichien Hannes Reichelt, le gagnant de 2014 sur ce tracé, a fini troisième, à 41 centièmes.

Victorieux vendredi en super-G, le Norvégien Aksel Lund Svindal a terminé huitième. Il reste en tête du classement de la discipline, 10 points devant Feuz.

Aucun Allemand n’avait remporté de descente depuis Max Rauffer à Val Gardena en Italie, en décembre 2004.

On sentait quand même une consécration approcher, les jeunes Dressen, Andreas Sander et Josef Ferstl ayant excellé depuis deux saisons. Le mois dernier, Ferstl a remporté un super-G à Val Gardena.

Sander a fini sixième samedi, Ferstl 20e.

«Nous avons une super équipe et ça inclut aussi les entraîneurs, les techniciens et les thérapeutes, a dit Dressen. Nous essayons d’apprendre au contact de l’un et de l’autre. C’est ce qui nous fait avancer.»

Médaillé d’argent en descente aux Mondiaux juniors de 2014, Dressen obtenait un cinquième top 10 cette saison. Il a mérité un premier podium à Beaver Creek au Colorado en décembre, finissant troisième.

«J’ai été surpris de skier aussi bien, a confié Dressen. Je n’avais pas eu de très bons résultats à l’entraînement, encore mois dans la partie abrupte.»

Que sa première victoire survienne en Autriche a beaucoup de signification pour Dressen, qui a appris à skier dans ce pays. Il a aussi perdu son père Dirk dans un accident de remonte-pente près de Soelden, en 2005.

Du côté canadien, Benjamin Thomsen a fini 19e, Manuel Osborne-Paradis 23e et Brodie Seger 49e.

Le week-end va se conclure avec un slalom dimanche.