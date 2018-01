ERFURT, Allemagne — Le patineur de vitesse sur longue piste de Québec Alexandre St-Jean a terminé en 12e place, samedi, au 1000 m de la Coupe du monde d’Erfurt, en Allemagne.

Les Pays-Bas ont réussi un doublé avec Kjeld Nuis (1 min 8,57 s) sur la première marche du podium et Hein Otterspeer (+0,39 seconde) sur la deuxième. Le Finlandais Mika Poutala (+0,42 seconde) a complété le trio de tête.

St-Jean a franchi l’arrivée en 1 min 9,83 s, soit un retard de 1,26 seconde sur le patineur le plus rapide du jour. De son côté, l’Ontarien Vincent De Haître (+0,94 seconde) a pris le 10e rang.

«Je n’avais pas beaucoup d’attente par rapport à cette course compte tenu du fait que nous avons beaucoup voyagé dans les derniers mois et nous sommes un peu fatigués, a dit St-Jean, 24 ans. Finalement, les jambes étaient quand même présentes. Mon premier 600 m était excellent, mais ça s’est gâché pour le dernier tour lorsque j’ai eu un gros déséquilibre dans l’avant-dernier virage. Ça m’a fait perdre toute ma vitesse. C’est plate, mais ce sont des choses qui arrivent. Somme tout, je suis satisfait de mon résultat.»

Celui qui participera bientôt à ses premiers Jeux olympiques au 1000 m voit cette Coupe du monde comme une bonne répétition en vue des JO.

«Depuis les dernières Coupes du monde, nous avons fait seulement un 1000 m, alors je veux rentrer les courses dans le système. Sans le déséquilibre, j’aurais eu une course assez solide. J’ai déjà bien récupéré et j’ai hâte à mon second 1000 m dimanche.»

Au 5000 m masculin, le Norvégien Sverre Lunde Pedersen (6 min 14,66 s) a prévalu devant l’Italien Nicola Tumolero (+1,45 seconde) et l’Albertain Ted-Jan Bloemen (+2,45 secondes).