DENVER — Nathan MacKinnon, Erik Johnson et Mikko Rantanen ont tous les trois obtenu un but et une mention d’assistance et l’Avalanche du Colorado a vaincu les Rangers de New York 3-1, samedi, pour enregistrer une neuvième victoire consécutive.

L’Avalanche n’a pas perdu à domicile au cours de ses huit dernières parties et la formation du Colorado n’a pas perdu depuis le 27 décembre, aux mains des Coyotes de l’Arizona. L’Avalanche a dominé ses adversaires 37-15 au chapitre des buts et n’a jamais tiré de l’arrière lors de cette séquence victorieuse.

Jonathan Bernier a continué dans la même veine que son équipe, repoussant 26 rondelles pour signer un huitième gain de suite. L’Avalanche a gagné neuf matchs consécutifs pour une première fois depuis leur séquence de succès du 10 au 28 octobre 2000, la saison de sa dernière conquête de la coupe Stanley.

Pavel Buchnevich a été l’unique marqueur des Rangers tandis que Henrik Lundqvist a bloqué 34 lancers.

MacKinnon a récolté un but dans un cinquième match de suite et il a obtenu au moins un point lors de chacune des parties de l’Avalanche pendant sa série de triomphes. Il occupe le deuxième rang de la LNH au chapitre des points avec 59 (23 buts et 36 aides).