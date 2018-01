CALGARY — Bryan Little et Blake Wheeler ont trouvé le fond du filet en tirs de barrage et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Flames de Calgary 2-1, samedi, pour mettre fin à la séquence de sept victoires de leurs adversaires.

Little a touché la cible lors de la première vague de tireurs grâce à un bon tir des poignets. Après que Connor Hellebuyck eut bloqué Mark Jankowski et Sean Monahan, Wheeler a effectué une belle feinte pour tromper la vigilance de Mike Smith et confirmer la victoire des Jets.

Mathieu Perreault a fait bouger les cordages en temps réglementaire pour les Jets, qui ont porté leur fiche à 7-2-1 lors de leurs 10 dernières parties. Ils retourneront à domicile pour y affronter les Canucks de Vancouver, dimanche soir.

TJ Brodie a été l’unique buteur des Flames pendant cet affrontement.

Hellebuyck a conclu la rencontre avec 30 arrêts devant le filet des Jets tandis que Smith a stoppé 33 lancers entre les poteaux des Flames.

Les deux équipes revenaient de leur semaine de congé et le manque d’action a paru tout au long de la rencontre. Les Flames n’avaient pas joué depuis dimanche alors que les Jets étaient en congé depuis samedi.