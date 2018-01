LA QUINTA, Calif. — Austin Cook a connu une superbe séquence pendant six trous au premier neuf et il a remis une carte de 64 (moins-8), samedi, pour prendre la tête du classement du Challenge CareerBuilder.

Cook a d’abord réussi un oiselet aux quatrième et cinquième trous avant d’inscrire un oiselet au sixième. Il a ensuite ajouté un oiselet aux septième et neuvième trous. Il montre un pointage cumulatif de moins-19.

Âgé de 26 ans, Cook effectue un premier départ à ce tournoi. En novembre, à Sea Island, il a remporté un premier titre en carrière sur le circuit de la PGA.

Andrew Landry (70), le meneur après 36 trous, et Martin Piller (67) accusent un coup de retard sur le meneur. Les deux joueurs n’ont jamais gagné un tournoi sur le circuit de la PGA.

Jon Rahm a joué 70 même s’il a commis quatre bogueys. Scott Piercy a quant à lui bouclé le parcours en 67 coups. Les deux golfeurs se retrouvent à moins-17.

Le Canadien Adam Hadwin s’est faufilé parmi les meneurs en vertu d’une ronde de 67. L’an dernier, sur le parcours de La Quinta, il avait remis une carte record de 59. Son compatriote Corey Conners a inscrit un 69 à sa carte et il est à égalité au 33e échelon.

Les Canadiens Ben Silverman (70) et Nick Taylor (66) ont eux aussi évité le couperet et ils amorceront la quatrième et dernière ronde à égalité en 66e position avec 10 autres joueurs.