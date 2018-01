BATHURST, N.-B. — Le Titan d’Acadie-Bathurst a lancé un sérieux avertissement aux Mooseheads de Halifax, qui occupent le premier rang de la LHJMQ, en triomphant de façon décisive au compte de 11-1, samedi.

Le Titan, qui pourchasse également les Mooseheads pour le sommet de la section Maritimes, a remporté une troisième partie consécutive.

Mitchell Balmas a donné le coup d’envoi à ce massacre dès la 43e seconde, en enfilant le premier de ses quatre buts lors de la période initiale. Le Titan menait 7-0 après 20 minutes et 10-0 après 40 minutes de jeu.

Jeffrey Truchon-Viel, Ethan Crossman et Liam Murphy ont tous les trois amassé deux buts et une aide alors que Samuel L’Italien a obtenu un but et deux assistances. L’espoir au prochain repêchage Noah Dobson a pour sa part préparé trois filets du Titan.

Alors que l’issue de cet affrontement était déjà connue depuis un bon bout de temps, Kyle Petten a déjoué Joseph Murdaca, à 11:40 du troisième vingt. Les Mooseheads n’avaient pas perdu en temps réglementaire à leurs 10 derniers matchs.

Evan Fitzpatrick a réalisé six arrêts avant d’être atteint à la tête par l’attaquant des Mooseheads Filip Zadina. Il a quitté la partie et a été remplacé par Murdaca, qui a stoppé 22 lancers. Alexis Gravel a alloué cinq buts et Blade Mann-Dixon a accordé les six derniers.

Phoenix 0 Voltigeurs 8

Joseph Veleno a récolté quatre points, dont deux buts, et les Voltigeurs de Drummondville ont servi une correction de 8-0 au Phoenix de Sherbrooke.

Les Voltigeurs, qui venaient de voir leur série de sept victoires prendre fin, ont inscrit trois buts en neuf avantages numériques alors que leurs adversaires n’ont obtenu aucune supériorité numérique de la rencontre.

Veleno, qui a été acquis des Sea Dogs de Saint-Jean avant la date butoir des échanges, a marqué ses deux premiers filets avec sa nouvelle équipe. Connor Bramwell, Cédric Desruisseaux, Nicolas Beaudin, Daven Castonguay, Pavel Koltygin et Morgan Adams-Moisan l’ont joint à la fête. Seulement quatre joueurs des Voltigeurs, dont deux attaquants, n’ont pas amassé au moins un point dans ce match.

Olivier Rodrigue a enregistré un troisième blanchissage cette saison grâce à 26 arrêts. Du côté du Phoenix, Reilly Pickard a amorcé la partie et il a alloué cinq buts sur 19 tirs avant d’être remplacé par Brendan Cregan, qui a cédé trois fois sur 16 lancers.

Screaming Eagles 2 Wildcats 6

Anderson MacDonald a réussi un tour du chapeau et les Wildcats de Moncton ont facilement défait les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-2.

MacDonald, qui a inscrit neuf buts en huit parties depuis le début de l’année 2018, a brisé l’égalité en deuxième période avant d’amorcer une poussée de quatre buts des Wildcats au troisième tiers. Jakob Pelletier, Nicholas Welsh et James Phelan ont aussi touché la cible.

Sacha Roy et Egor Sokolov ont répliqué pour les Screaming Eagles, qui ont perdu leurs quatre dernières sorties après avoir gagné trois matchs de suite.

Matthew Waite a signé une première victoire depuis le 3 octobre. Le gardien numéro deux des Wildcats a bloqué 34 rondelles. Son opposant chez les Screaming Eagles, Kyle Jessiman, a effectué 25 arrêts dans la défaite.

Olympiques 1 Saguenéens 5

Les Saguenéens de Chicoutimi ont inscrit les cinq premiers buts de la rencontre et ce fut grandement suffisant pour battre les Olympiques de Gatineau 5-1.

Kevin Klima a été le plus efficace offensivement pour les Saguenéens grâce à une récolte de deux buts et une mention d’assistance. Samuel Houde, Vincent Tremblay-Lapalme et Gabriel Villeneuve ont aussi noirci la feuille pour les hommes de Yanick Jean.

Vincent Lampron a permis aux Olympiques d’éviter l’affront d’être blanchis lorsqu’il a fait bouger les cordages à 12:03 du troisième engagement.

Le gardien recrue Alexis Shank a réalisé 26 arrêts pour les Saguenéens et il a obtenu une 13e victoire cette saison. Tristan Bérubé a commencé la partie pour les Olympiques, mais il a reçu le crochet après avoir donné quatre buts sur 15 lancers. En relève, Creed Jones a stoppé 14 tirs.

Remparts 1 Sea Dogs 4

Alex D’Orio s’est dressé devant 44 tirs et les Sea Dogs de Saint-Jean ont mis fin à une séquence de sept revers en l’emportant 4-1 contre les Remparts de Québec.

D’Orio, qui avait fait face à 58 lancers la veille, a gagné un premier match depuis le 29 décembre. Il a notamment été spectaculaire en troisième période, pour conserver l’avance des siens, alors qu’il a stoppé les 20 tirs dirigés vers lui.

Anthony Boucher a enfilé l’aiguille deux fois pour les Sea Dogs. Ostap Safin et Robbie Burt ont fourni les autres réussites.

Pascal Laberge a propulsé les Remparts en avant en première période, mais l’attaque n’a rien pu faire contre D’Orio.

Dereck Baribeau a effectué 22 arrêts pour l’équipe de Philippe Boucher, qui vu sa série de deux victoires prendre fin.

Armada 5 Foreurs 1

Joël Teasdale a récolté deux buts et une aide et l’Armada de Blainville-Boisbriand a pris la mesure des Foreurs de Val-d’Or par la marque de 5-1.

Teasdale a atteint le plateau des 20 buts pour une première fois dans la LHJMQ lorsqu’il a marqué le cinquième but des siens. Alexander Katerinakis a inscrit le but vainqueur pour l’Armada, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses cinq dernières sorties.

Le dangereux trio composé de Drake Batherson, Alex Barré-Boulet et Alexandre Alain a encore une fois fait des siennes pour les visiteurs. Alain a touché la cible deux fois tandis que Barré-Boulet et Batherson ont respectivement obtenu trois et deux mentions d’assistance.

Ivan Kozlov a nivelé le pointage pour les Foreurs en première période, mais les 11 tirs de l’équipe dans tout le match ont largement été insuffisants contre la deuxième meilleure formation du circuit Courteau.

Emile Samson a connu une petite soirée tranquille pour l’Armada, bloquant 10 lancers. En contrepartie, Mathieu Marquis a fait face à 43 tirs, cédant cinq fois devant la cage des Foreurs.

Cataractes 2 Huskies 3

Deux buts en avantage numérique des Huskies de Rouyn-Noranda les ont menés vers un gain de 3-2 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Alors que les deux équipes se retrouvaient à égalité 1-1 en fin de deuxième période, Félix Bibeau a procuré l’avance aux Huskies, lors d’une attaque à cinq. Au dernier tiers, Rafaël Harvey-Pinard a imité son coéquipier alors que sa troupe évoluait avec un joueur en plus. Tyler Hinam a aussi fait bouger les cordages pour les Huskies.

Jan Drozg et Vasily Glotov ont trouvé le fond du filet pour les Cataractes, qui occupent le dernier rang au classement général de la LHJMQ.

Samuel Harvey a gagné pour une 22e fois cette saison, au terme d’une performance de 28 arrêts pour les Huskies. La recrue des Cataractes Lucas Fitzpatrick a alloué trois buts sur 35 lancers.