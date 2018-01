MONTRÉAL — David Pastrnak a obtenu deux buts et une mention d’aide et, à lui seul, il a aidé les Bruins de Boston à signer une victoire de 4-1 face au Canadien de Montréal samedi soir au Centre Bell.

Pastrnak a récolté son 19e de la saison en milieu de deuxième période avant de mettre la rencontre hors de portée avec 2:57 à écouler au temps réglementaire.

Torey Krug a également battu Carey Price, qui a réalisé 27 arrêts. Riley Nash a ajouté un but dans un filet désert.

Max Pacioretty, avec son 15e, a réussi le seul but du Canadien contre Tuukka Rask, qui a reçu 24 tirs.

Après sa surprenante victoire contre les Capitals de Washington vendredi soir dans la capitale américaine, le Canadien a livré une autre bonne performance contre une formation qui continue d’accumuler des points au classement et qui, doucement, s’approche du Lightning de Tampa Bay et du premier rang de la section Atlantique.

Il a cependant été victime de deux buts en moins de deux minutes en deuxième, et n’a pu s’en remettre.

Du coup, les hommes de Bruce Cassidy ont signé un balayage de la série de trois matchs en une semaine face à leurs grands rivaux. Trois matchs que le Canadien se devait de gagner pour espérer accroître ses chances de grimper au classement.

Ainsi, le Tricolore demeure confiné au 13e rang de l’Association Est avec 44 points et seulement 35 parties au calendrier.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell mardi soir pour y affronter l’Avalanche du Colorado.

À ceux qui pensent que les hommes de Claude Julien auront enfin un match facile après tous ces duels face aux Bruins et aux Capitals de Washington au cours des huit derniers jours, on leur suggère de jeter un sérieux coup d’oeil sur les statistiques.

Car la troupe de Jared Bednar représente la formation de l’heure dans l’Association Ouest avec neuf victoires d’affilée et dix à leurs 11 dernières sorties.

Menée par Nathan MacKinnon, qui se dirige vers une saison d’au moins 90 points, sinon 100, l’Avalanche totalise déjà 55 points, sept de plus que pendant toute la saison 2016-2017. Et l’équipe souffle sérieusement dans le cou des Stars de Dallas et des Blues de St. Louis, sur qui elle accuse trois et quatre points de recul, respectivement, avec trois et quatre parties en banque.

Rien de trop enlevant

Il a fallu beaucoup de temps avant de voir un peu d’action. Une trentaine de minutes en fait.

Quand les joueurs des deux équipes s’y sont mis, c’est le Canadien qui a lancé le bal. Pacioretty a profité de la combativité de Paul Byron, et d’une belle passe de son nouveau joueur de centre, pour enfiler son 15e de la saison et son septième à ses six dernières parties à 11:29.

Ce but, inscrit à 11:29 de la période médiane, a donné des ailes au Canadien qui est venu près de porter la marque 2-0 grâce à l’acharnement du trio de Jacob de la Rose, Byron Froese et Logan Shaw.

Les Bruins se sont sortis d’embarras et ont frappé deux fois en moins de deux minutes, grâce à Pastrnak et Krug avant que ne s’achève la deuxième période.

Price n’a pas nécessairement bien paru sur le but de Pastrnak, marqué d’un angle fermé et avec l’aide du patin gauche du gardien du Canadien. Et sur celui de Krug, il a donné l’impression de tomber un rapidement sur ses genoux, bien que le tir du défenseur des Bruins n’était pas banal.

Pendant quelques minutes, le temps de faire appel à la technologie, les Bruins ont cru qu’ils avaient doublé leur avance en milieu de troisième période sur un but de Patrice Bergeron en avantage numérique. Mais la reprise vidéo a clairement démontré que l’attaquant québécois avait devancé la passe de Ryan Spooner à la ligne bleue du Tricolore.

Mais avec moins de trois minutes à jouer, Pastrnak a complété sa productive soirée de travail avec son deuxième du match.