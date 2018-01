BELLEVILLE, Ont. — Adam Cracknell a enfilé l’aiguille à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide, pour permettre au Rocket de Laval de blanchir les Senators de Belleville 4-0, samedi soir.

Le Rocket a ainsi fait oublier sa défaite de vendredi au profit des Senators.

Matt Taormina a fait bouger les cordages en troisième période, en plus de se faire complice de Cracknell sur le premier et le troisième but du Rocket. Markus Eisenschmid a complété la marque avec son troisième filet de la saison. Éric Gélinas a pour sa part récolté trois mentions d’assistance.

Après avoir accordé quatre buts sur 10 tirs aux hommes de Kurt Kleinendorst, Charlie Lindgren a été parfait, repoussant les 25 rondelles dirigées vers lui.

Son vis-à-vis, la recrue Marcus Hogberg a quant à lui bloqué 38 tirs.

La troupe de Sylvain Lefebvre n’a pas hésité et a rapidement pris les devants 3-0 après 20 minutes de jeu.

Cracknell a tout d’abord ouvert la marque en marquant son 14e but en 21 matchs avec le Rocket.

Eisenschmid a profité d’une occasion pour ajouter son troisième but de la saison, alors qu’un défenseur des Senators a touché à la rondelle en plein vol.

Taormina a par la suite scellé la victoire en inscrivant un quatrième filet alors que le Rocket évoluait à cinq contre trois en troisième période.