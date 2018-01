OTTAWA — Connor Carrick a inscrit le but gagnant en troisième période, enfilant un troisième but sans riposte et les Maple Leafs de Toronto ont effacé un retard de deux buts pour défaire les Sénateurs d’Ottawa 4-3, samedi soir.

Grâce à un tir des poignets de la pointe, Carrick a réussi à hisser la rondelle par-dessus l’épaule de Craig Anderson pour couronner la remontée des siens, à 8:58 de la troisième période. Le gardien des Sens n’a pas semblé avoir la vue obstruée sur la séquence.

Les Maple Leafs ont ainsi mis un terme à leur séquence de quatre revers (26-17-5).

Auston Matthews et Mitch Marner ont contribué à la remontée de la formation torontoise en troisième période. Zach Hyman avait d’abord donné les devants aux Leafs en première période, alors que Jake Gardiner a obtenu trois mentions d’assistance. Frederik Andersen a pour sa part repoussé 15 tirs.

Erik Karlsson, Mike Hoffman et Tom Pyatt ont enfilé les trois buts des Sénateurs (15-20-9) en deuxième période. Anderson a réalisé 29 arrêts.

Les Leafs ont marqué à deux reprises dans un intervalle de moins de deux minutes en troisième pour niveler le pointage 3-3. Matthews a profité d’un rebond étrange devant la cage adverse pour pousser la rondelle dans un filet ouvert.

Marner a par la suite égalé la marque à 4:21, en avantage numérique.