NASHVILLE — P.K. Subban a couronné une poussée de trois buts en deuxième période et les Predators de Nashville ont battu les Panthers de la Floride 4-3, samedi soir, pour remporter un cinquième match de suite.

Kevin Fiala a inscrit deux buts alors que Nick Bonino a récolté un but et deux aides pour obtenir une première partie de plus d’un point avec les Predators. Calle Jarnkrok s’est fait complice de trois buts pour une première fois en carrière.

Pekka Rinne a réalisé 37 arrêts pour porter sa fiche à 23-8-3 cette saison. Les Predators ont profité de sa belle prestation devant le filet pour égaler leur plus longue séquence victorieuse de la saison.

Vincent Trocheck, Derek MacKenzie et Keith Yandle ont répliqué pour les Panthers. Evgenii Dadonov a mis la table pour deux réussites des siens.

Les Panthers ont donné une soirée de congé à James Reimer, qui avait été d’office la veille dans un gain de 4-3 contre les Golden Knights. Harri Sateri a effectué un premier départ en carrière dans la LNH et il a repoussé 25 rondelles.

Les Predators avaient perdu leurs deux derniers duels contre les Panthers et il s’agissait de leur premier affrontement cette saison.