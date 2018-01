SAN JOSE, Calif. — Tomas Hertl a brisé l’égalité en début de troisième période grâce à un but en avantage numérique et les Sharks de San Jose ont tenu le coup pour l’emporter 2-1 contre les Penguins de Pittsburgh, samedi soir.

Timo Meier a aussi touché la cible pour les Sharks, qui ont gagné un quatrième match à leurs cinq derniers. Joe Pavelski et Brent Burns ont tous les deux amassé deux mentions d’assistance. Le gardien Aaron Dell a bloqué 31 lancers et il a porté sa fiche à 8-0-1 au cours de ses neuf derniers départs.

Conor Sheary a inscrit le seul but des Penguins, qui avaient gagné cinq de leurs six dernières parties. Sidney Crosby a obtenu une aide et il a récolté au moins un point lors d’un septième match consécutif. Il a enregistré 15 points durant cette séquence.

Le gardien des Penguins Casey DeSmith a effectué 34 arrêts, volant notamment Kevin Labanc en échappée au troisième engagement afin de permettre à son équipe de rester à un but des Sharks.

Dans cette revanche de la finale de la coupe Stanley de 2016, les deux formations ont obtenu plusieurs occasions de marquer, mais c’est une pénalité qui a finalement ouvert la porte aux Sharks.

Seulement quatre secondes après le début de la pénalité à Jamie Oleksiak, les hommes de Peter DeBoer ont enfilé l’aiguille avec un joueur en plus pour une 10e fois de suite à domicile.