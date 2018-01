CHICAGO — Ryan Pulock a inscrit un but et quatre mentions d’assistance, Anthony Beauvillier a enfilé deux buts en avantage numérique et les Islanders de New York ont écrasé les Blackhawks de Chicago 7-3, samedi soir.

Brock Nelson a récolté un but et deux aides, tandis que John Tavares a obtenu un but et une mention d’aide. C’était la première fois que les Islanders battaient les Blackhawks à Chicago, depuis le 15 mars 2009. Anders Lee et Jordan Eberle ont également sonné la charge lors du premier match d’une série de trois à l’étranger.

Les Islanders avaient perdu sept de leurs 10 dernières rencontres, incluant des revers consécutifs à domicile face aux Devils du New Jersey et aux Bruins de Boston.

Patrick Kane a marqué deux buts et a également récolté une mention d’assistance pour les Blackhawks — dont son 800e point en carrière — et Anton Forsberg a réalisé 30 arrêts avant d’être remplacé par Jeff Glass après une erreur coûteuse en troisième période. Erik Gustafsson a enfilé son premier but dans la LNH à son premier match de la saison après avoir été rappelé des ligues mineures le 9 janvier.

De retour de leurs cinq jours de congé obligatoires, les Blackhawks ont enfilé une troisième défaite en quatre matchs.