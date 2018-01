ABU DHABI, Émirats arabes unis — Tommy Fleetwood a défendu avec succès son titre au Championnat HSBC, dimanche, un neuf de retour sensationnel le menant à la victoire par deux coups.

L’Anglais de 27 ans entamait la dernière ronde à deux coups de Ross Fisher et Thomas Pieters.

Fleetwood avait cinq coups de retard derrière Fisher après neuf trous, avant de récolter des oiselets aux 10e, 12eh, 13e, 15e, 16e et 18e trous.

Sa ronde de 65 lui a valu un total de 266, soit 22 coups sous la normale.

Fisher (69 pour 268) a obtenu un aigle au deuxième trou et deux oiselets sur le premier neuf. Il a toutefois commis un boguey au 10e, limitant les dommages grâce à un roulé de 25 pieds.

Pieters a glissé au cinquième rang à 271, résultat d’un 72 dimanche. Chris Paisley (69) a eu le même score global.

Brillant la veille avec un 65, Rory McIlroy a ramené une carte de 70 et a terminé à quatre coups du vainqueur, tout comme Matthew Fitzpatrick (69).

Ancien numéro 1 mondial, McIlroy disputait un premier tournoi depuis octobre. Il a inscrit deux oiselets à ses quatre premiers trous, mais il n’a pas réussi à se démarquer lors du neuf de retour.

«Ça faisait juste du bien de jouer à nouveau, a dit le Nord-Irlandais. C’est une excellente façon de commencer l’année. Je n’ai pas à me plaindre. Physiquement, je me sentais très bien. Mon jeu a probablement été plus solide qu’anticipé. Je suis très heureux de la semaine.»