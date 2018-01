LILLEHAMMER, Norvège — Dominik Fischnaller de l’Italie a remporté une quatrième étape de la Coupe du monde de luge en carrière, dimanche.

Son premier triomphe est survenu sur cette même piste de Lillehammer, il y a plus de quatre ans.

Impérial en première descente et assez rapide dans la deuxième, il a gagné en 1:38,590, battant le Russe Roman Repilov par 0,096 seconde.

Fischnaller s’entraîne souvent à Lillehammer, où il compte deux victoires et une troisième place.

Le champion du monde autrichien Wolfgang Kindl a fini troisième, 0,132 seconde derrière. Il a devancé les Allemands Johannes Ludwig et Felix Loch, ce dernier étant le champion olympique.

Loch reste aux commandes du classement général avec 726 points, 88 de plus que Kindl et 179 de plus que le Russe Semen Pavlichenko, 15e dimanche.

Les Canadiens Reid Watts, Samuel Edney et Mitchel Malyk ont terminé en 20e, 24 et 26e positions.