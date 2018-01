ERFURT, Allemagne — À sa dernière compétition internationale avant les Jeux olympiques de Pyeongchang, Alex Boisvert-Lacroix a mérité le bronze au second 500 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste, dimanche.

L’Ontarienne Ivanie Blondin a de son côté remporté l’or au 3000 m.

Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, a enregistré un chrono de 35 s, un retard de 0,15 seconde sur le vainqueur, le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen (34,85 s). Le Néerlandais Jan Smeekens (+0,10 seconde) a fini deuxième.

«Le chrono n’a pas vraiment d’importance, c’est plus le rang, a dit Boisvert-Lacroix. De rebondir et monter sur le podium après une performance vraiment moyenne vendredi, c’est vraiment génial. Dans mon premier 500 m, je ressentais la fatigue, le décalage horaire et le voyage dans le corps».

Samedi, Boisvert-Lacroix a opté pour une journée de repos complète et a laissé ses patins de côté. Il a préféré étudier la vidéo de sa course de la veille.

«Je voulais cibler exactement ce que je voulais modifier. Particulièrement mon premier virage. Je voulais le patiner plus en puissance et faire moins de fréquence. La course au complet a été mieux exécutée.»

Il s’agit de la troisième médaille au 500 m en Coupe du monde cette saison pour Boisvert-Lacroix, sacré champion à Calgary et Salt Lake City en décembre.

L’Albertain Gilmore Junio (+0,26 seconde) a pris le 10e rang alors que le Lévisien Laurent Dubreuil (+0,72 seconde) et le Québécois Alexandre St-Jean (+0,73 seconde) ont pointé aux 15e et 16e places, respectivement.

«Nous restons une semaine en Allemagne pour nous entraîner, a dit Boisvert-Lacroix. Nous allons faire un cycle un peu plus difficile et nous arrivons le 1er février au village olympique, a ajouté Boisvert-Lacroix, qui participera à ses premiers Jeux aux côtés de Dubreuil et St-Jean. Ça va me laisser 18 jours pour me reposer et m’adapter au décalage et à l’environnement avant ma course du 19. C’est un ‘timing’ parfait pour moi.»

St-Jean a aussi réalisé un temps de 1 min 10 s au 1000 m, bon pour le huitième rang. Il a accusé un retard de 1,60 seconde sur le Néerlandais Kjeld Nuis (1 min 8,40 s), médaillé d’or. Le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen (+0,26 seconde) a fini deuxième et le Russe Denis Yuskov (+0,55 seconde) troisième.

«Je n’ai pas eu de déséquilibre, mais mon exécution était moins bonne (que samedi, à son premier 1000 m du week-end), a dit St-Jean. La fatigue se faisait ressentir, c’était ma quatrième course de la fin de semaine. Je suis quand même content du résultat. C’était de bons entraînements pour les Jeux.»

L’Ontarien Vincent De Haître (+1,54 seconde) et le Britanno-Colombien Denny Morrison (+2,03 secondes) ont terminé septième et 11e.