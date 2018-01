WASHINGTON — Travis Konecny a marqué à 00:27 en prolongation et les Flyers de Philadelphie ont eu raison des Capitals de Washington 2-1, dimanche.

L’Ontarien de 20 ans a connu un excellent week-end. Samedi, Konecny a récolté un but et une passe dans un gain de 3-1 contre le New Jersey, à Philadelphie.

Dimanche, il a permis aux Flyers de mériter un troisième gain de suite et une septième victoire à leurs huit derniers matches.

Après avoir remporté une bataille contre la bande face à John Carlson, Konecny a filé en zone adverse, a coupé au centre et a battu Braden Holtby avec un tir des poignets, du côté droit.

Michael Raffl a été l’autre buteur des Flyers, qui ont pu compter sur 27 arrêts de Brian Elliott.

Alexander Ovechkin a répliqué pour les Caps, qui subissaient un troisième revers d’affilée. Holtby a repoussé 21 tirs.

Raffl a fait mouche à 6:12 en deuxième période. Il a marqué avec un tir des poignets suite à une passe de Valtteri Filppula, en provenance de l’arrière du filet.

La montée fructueuse s’est amorcée quand Jakub Voracek a intercepté une passe d’Evgeny Kuznetsov, en zone des Caps.

Ovechkin a récolté un 29e filet cette saison à 19:44 en deuxième période, en avantage numérique. Du point le plus éloigné du cercle droit, il a marqué avec un puissant tir sur réception, sur une passe de Carlson. Elliott a été battu au-dessus du gant avec Claude Giroux au cachot, pour un coup de bâton.

Meilleur buteur de la LNH, le Russe de 32 ans en est à deux filets et trois passes à ses quatre derniers matches.

Ovechkin avait obtenu une chance en or en fin de premier vingt. Laissé à découvert dans l’enclave, il a choisi un tir du côté éloigné mais Elliott a étendu la jambière gauche pour faire l’arrêt, avec 55 secondes au cadran.

Elliott a aussi été brillant avec 1:03 à disputer au deuxième vingt, frustrant de la jambière gauche Nicklas Backstrom, de l’enclave. Il tentait de convertir une courte passe d’Ivan Provorov.

Les Flyers seront de retour en action mardi à Detroit. Les Red Wings ont perdu leurs trois derniers matches à la maison.

Les Capitals ne vont rejouer que jeudi, à Sunrise.