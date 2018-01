ROUYN-NORANDA, Qc — Alex Barré-Boulet a touché la cible en prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand est venue de l’arrière pour battre les Huskies de Rouyn-Noranda 3-2, dimanche, à l’Aréna Iamgold.

Barré-Boulet, le meilleur buteur et pointeur de la LHJMQ, a récolté son 39e but et son 80e point lorsqu’il a complété un jeu orchestré par Drake Batherson et Tobie Paquette-Bisson, qui a mis la table pour les trois réussites des siens.

Barré-Boulet avait auparavant créé l’égalité à 13:10 du troisième engagement. Joël Teasdale a aussi fait bouger les cordages pour l’Armada, qui s’est hissée au premier rang du classement général du circuit Courteau et qui ne s’est pas inclinée en temps réglementaire lors de ses six derniers matchs.

Mathieu Boucher et Félix Bibeau ont enfilé l’aiguille pour les Huskies, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs trois dernières parties sorties et qui sont au plus fort de la lutte pour le premier rang. Rafaël Harvey-Pinard et William Cyr ont tous les deux amassé deux mentions d’assistance.

Mikhail Denisov a connu un match plutôt tranquille pour l’Armada, cédant deux fois sur 17 tirs pour enregistrer la victoire. Samuel Harvey a été plus occupé même s’il a bien fait, allouant trois buts sur 34 lancers devant la cage des Huskies.

Islanders 1 Océanic 3

Le gardien recrue Colten Ellis a effectué 35 arrêts, menant l’Océanic de Rimouski vers une victoire de 3-1 contre les Islanders de Charlottetown.

Ellis a obtenu un 21e triomphe cette saison, ce qui le place loin devant à ce chapitre chez les recrues de la LHJMQ. Il a remporté sept de ses neuf derniers matchs.

Mathieu Nadeau, Charle-Edouard D’Astous et Samuel Dove-McFalls ont tous les trois conclu la rencontre avec un but et une mention d’aide pour l’Océanic, qui mène la section Est.

Nikita Alexandrov a été l’auteur de l’unique filet des Islanders, qui ont perdu une deuxième partie consécutive.

Matthew Welsh n’a rien eu à se reprocher entre les poteaux des Islanders et il a repoussé 29 rondelles.

Olympiques 3 Drakkar 5

D’Artagnan Joly a amassé un but et deux assistances et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Olympiques de Gatineau 5-3.

Joly s’est fait complice de deux buts en avantage numérique en fin de deuxième période et ce fut suffisant pour le Drakkar, qui a signé un deuxième gain de suite. Edouard St-Laurent, Joakim Paradis, Bradley Lalonde et Luke Kirwan ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les vainqueurs.

Alex Breton a été le plus efficace offensivement pour les visiteurs grâce à trois points, dont deux buts. Shawn Boudrias a fourni l’autre réussite des Olympiques, qui ont perdu un deuxième match de suite.

Francis Leclerc, du Drakkar, et Creed Jones, des Olympiques, ont tous deux fait face à 33 lancers, mais Leclerc a donné un but de moins dans la victoire.

Cataractes 3 Foreurs 4 (Prol.)

Nathan Hudgin a mis fin au débat en prolongation et les Foreurs de Val-d’Or ont eu le meilleur au compte de 4-3 contre les Cataractes de Shawinigan.

Hudgin a aussi amorcé la remontée des Foreurs en troisième période, qui tiraient de l’arrière 3-1 avec un peu plus de six minutes à écouler. Julien Tessier a forcé la tenue d’une période supplémentaire dans la dernière minute de jeu. Calvin Martin a aussi noirci la feuille de pointage pour la formation de Val-d’Or.

Anthony Imbeault et Samuel Blier ont propulsé les Cataractes en avant 2-0 et Vasily Glotov, qui a aussi récolté une aide, a redonné une priorité de deux buts aux siens au troisième tiers. Les Cataractes, qui occupent le dernier rang de la LHJMQ, ont perdu une troisième sortie consécutive.

La recrue Mathier Marquis a gardé le fort pour les Foreurs, bloquant 35 tirs pour inscrire une troisième victoire cette saison. Du côté des Cataractes, Mathieu Bellemare a stoppé 31 rondelles.