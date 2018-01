MELBOURNE, Australie — Madison Keys a eu raison Caroline Garcia en deux manches de 6-3, 6-2, lundi, et poursuivra sa route en quarts de finale aux Internationaux d’Australie.

C’est la première fois que Keys se rend aussi loin à Melbourne en trois ans.

Keys, finaliste aux Internationaux des États-Unis, n’a toujours pas perdu un set au Melbourne Park et a eu besoin de 62,5 minutes en moyenne pour venir à bout de ses adversaires lors des quatre premières rondes du tournoi.

Avant d’amorcer le match face à Garcia, elle avait seulement perdu 14 jeux — le deuxième meilleur rendement après trois tours, derrière Angelique Kerber.

Keys pourrait affronter Kerber en quart de finale, qui devra battre Hsieh Su-wei au troisième tour.

Keys, 17e favorite du tournoi, est de retour en force après avoir manqué plusieurs mois de compétition l’an dernier en raison d’une blessure au poignet. Elle semble cependant très confiante depuis son arrivée en Australie.

La seule Américaine à avoir atteint le quatrième tour a avoué qu’elle sentait qu’elle jouait sans pression depuis qu’elle avait subi une intervention chirurgicale au poignet.

«Je réalise définitivement à quel point je me mets de la pression, a-t-elle admis. Je suis très heureuse d’être de retour et non à la maison dans le plâtre.»

C’est la quatrième fois qu’elle réussit à atteindre les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem et sa première participation à Melbourne depuis 2015, lorsqu’elle avait atteint les demi-finales à 19 ans.

Keys a perdu son service lors du premier jeu face à Garcia, mais a brisé la Française à cinq reprises par la suite. Elle a également totalisé 32 coups vainqueurs, contrairement à son adversaire qui en a totalisé seulement que neuf.

Chez les hommes, Roger Federer et Novak Djokovic disputeront également leur place en quarts de finale lundi. Federer, deuxième tête de série, fera face à l’Hongrois Marton Fucsovics, tandis que Djokovic croisera le fer avec le Sud-Coréen Hyeon Chung.