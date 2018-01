PHILADELPHIE — Nick Foles a lancé trois passes de touché et les Eagles de Philadelphie ont réalisé plusieurs gros jeux pour lessiver les Vikings du Minnesota 38-7, dimanche soir, lors de la finale d’Association Nationale.

Les Eagles auront maintenant rendez-vous avec Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l’occasion du 52e Super Bowl, qui aura lieu le 4 février au U.S. Bank Stadium, le domicile des Vikings. Les deux équipes ont déjà croisé le fer au Super Bowl, en 2005, alors que Brady et sa bande l’avaient emporté 24-21.

Foles a récolté pas moins de 352 verges par la voie des airs, dans une performance qui a fait oublier aux Eagles et à leurs partisans que le quart Carson Wentz est blessé pour le reste de la saison. Il a réussi 26 de ses 33 passes.

Patrick Robinson a ouvert les écluses pour les Eagles alors qu’il a réussi une interception avant de retourner le ballon pour un touché de façon spectaculaire sur une distance de 50 verges. Foles et son attaque ont ensuite découpé en morceaux la meilleure défensive de la NFL, notamment grâce à de longues passes de touché à Alshon Jeffery et Torrey Smith.

LeGarrette Blount a ajouté un majeur sur une course de 11 verges et l’issue de cette rencontre semblait déjà décidée après une demie, alors que les Eagles menaient 24-7.

Le quart des Vikings Case Keenum a complété 28 de ses 48 passes pour des gains aériens de 271 verges. Il a lancé une passe de touché de 25 verges à Kyle Rudolph lors de la première série offensive de la partie, mais il a également été victime de deux interceptions.