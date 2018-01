ANAHEIM, Calif. — Mikkel Boedker a récolté deux buts et une mention d’aide, Joe Thornton a obtenu un but et une aide et les Sharks de San Jose ont écrasé les Ducks d’Anaheim 6-2, dimanche soir.

Marc-Edouard Vlasic, Kevin Labanc et Melker Karlsson ont également touché la cible pour les Sharks, qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs. Aaron Dell a réalisé 33 arrêts.

Rickard Rakell et Ryan Getzlaf ont répliqué du côté des Ducks. John Gibson a bloqué que 17 des 22 tirs dirigés vers lui et a dû céder sa place devant le filet après avoir accordé un cinquième but. Les Ducks ont ainsi brisé leur séquence de quatre victoires à domicile.

Les Sharks ont rapidement pris les devants, menant 3-0 après 35 minutes de jeu. Rakell a cependant ouvert la marque du côté des Ducks dans la dernière minute de jeu de la deuxième période.

Getzlaf a par la suite profité de la superbe passe d’Ondrej Kase pour déjouer Dell et réduire l’écart 3-2, à 1:47 du troisième engagement.

Exactement une minute plus tard, Thornton a cependant bénéficié d’un avantage numérique pour redonner une avance de deux buts aux Sharks. Boedker et Karlsson ont également sonné la charge afin de sceller la victoire.