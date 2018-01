MONTRÉAL — Les médaillés olympiques Mikaël Kingsbury et les soeurs Justine et Chloé Dufour-Lapointe seront les têtes d’affiche de l’équipe canadienne de ski acrobatique qui prendront part aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Kingsbury, de Deux-Montagnes, a remporté la médaille d’argent à Sotchi en 2014 tandis que la Montréalaise Justine Dufour-Lapointe a mérité l’or devant sa soeur Chloé.

L’équipe des bosses sera complétée par la Britanno-Colombienne Andi Naude, Audrey Robichaud, de Québec, Marc-Antoine Gagnon, de Terrebonne, et Philippe Marquis, de Québec.

La Gatinois Olivier Rochon, qui est monté sur le podium pour une première fois cette saison vendredi lors de l’épreuve des sauts à Lake Placid, a également obtenu son billet pour Pyeongchang. Il sera accompagné de la Montréalaise Catrine Lavallée et de Lewis Irving, de Québec.

En slopestyle, le Canada sera représenté par Kim Lamarre, de Lac Beauport, Alex Beaulieu-Marchand, de Québec, Alex Bellemare, de Saint-Boniface, les Britanno-Colombiens Teal Harle et Yuki Tsubota et les Ontariens Dara Howell et Evan McEachran.

Finalement en demi-lune, les Albertains Noah Bowman, Rosalind Groenewoud et Mike Riddle ainsi que les Britanno-Colombiens Simon d’Artois et Cassie Sharpe sont de la partie.

Le Canada revendique un solide palmarès en ski acrobatique avec 15 médailles olympiques remportées en bosses, sauts, demi-lune et slopestyle depuis les débuts officiels du sport aux Jeux d’Albertville 1992. Les athlètes canadiens ont remporté sept médailles à Sotchi 2014.