NEW YORK — Le centre Nathan MacKinnon, de l’Avalanche, le gardien Connor Hellebuyck, des Jets, et l’ailier gauche Brad Marchand, des Bruins, ont été nommés les trois étoiles de la semaine dernière dans la LNH, lundi.

MacKinnon a inscrit quatre buts et six points, aidant le Colorado à gagner trois fois en autant de sorties. L’Avalanche est invaincue depuis neuf rencontres, la plus longue séquence du genre dans la ligue cette saison.

MacKinnon a obtenu les filets déterminants le 15 janvier contre les Ducks, puis le 18 janvier contre les Sharks.

Il a récolté au moins un point à chacun de ses neuf derniers matches. Cela inclut quatre matches de trois points.

Originaire de la Nouvelle-Écosse, l’athlète de 22 ans fait partie des étoiles de l’Ouest pour la deuxième année de suite.

Hellebuyck a stoppé 59 tirs sur 60, affichant un dossier de 2-0-0 et une moyenne de 0,48. Il a réussi un 10e jeu blanc en carrière dimanche, Winnipeg gagnant 1-0 contre Vancouver.

L’athlète de 24 ans du Michigan va participer au match des étoiles pour la première fois de sa carrière. Il se classe au deuxième rang de la LNH avec 25 gains.

Marchand a cumulé deux buts et sept points en quatre matches, aidant Boston à connaître une semaine de 3-0-1. Néo-Écossais de 29 ans, il a signé des récoltes de deux, trois et deux points lors de trois matches d’affilée.

Les Bruins ont soutiré au moins un point dans leurs 16 derniers matches (12-0-4).